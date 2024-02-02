Глава МИД Азербайджана: Оказание ЕС военной помощи Армении под любым предлогом наносит ущерб установлению мира

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Азербайджан является надежным партнером ЕС и государств-членов, применение двойных стандартов в отношении нашей страны и демонстрация несправедливого подхода не способствует установлению стабильного мира в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время встречи с председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой.

Министр также отметил, что инициатива малочисленной группы, связанная с принятием в Парламентской ассамблее Совета Европы решения, носящего антиазербайджанский характер и нератификацией полномочий азербайджанской делегации, не служит диалогу.

Министр подчеркнул, что впервые за 30 лет между Азербайджаном и Арменией создаются реальные условия для мира, и оказание Армении военной помощи со стороны ЕС и некоторых государств-членов под любым предлогом или увод Армении от мирного процесса путем покровительства нанесет ущерб установлению стабильного мира в регионе Южного Кавказа.