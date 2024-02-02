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Армия Израиля: С начала войны ликвидировано около 10 тысяч боевиков ХАМАС

Армия Израиля: С начала войны ликвидировано около 10 тысяч боевиков ХАМАС

За последние сутки солдаты ЦАХАЛ убили более 20 террористов ХАМАС, говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Боевики, как уточняется, были ликвидированы «в основном в ближнем бою» в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

В общей сложности, по словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, военные ЦАХАЛ за время операции в анклаве убили 10 тысяч террористов ХАМАС. Ещё 10 тысяч боевиков получили серьёзные ранения и поэтому сейчас не могут участвовать в боевых действиях, утончил Галант.

Кроме того, израильская армия, по всей видимости, продолжает наносить удары по территории Сирии. Сегодня издание i24news сообщило, что под Дамаском в результате ракетной атаки погиб один из членов иранского Корпуса стражей исламской революции. Армия обороны Израиля пока что официально не комментировала произошедшее.

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