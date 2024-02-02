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Саакашвили возглавит оппозицию на парламентских выборах

Саакашвили возглавит оппозицию на парламентских выборах

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов возглавить политический совет основанной им партии «Единое национальное движение», которая находится в оппозиции, сообщает ТАСС.

«Я беру на себя политическую ответственность за то, чтобы, во-первых, все наши опытные «бойцы» вернулись в политсовет, а очень много заслуженных людей почему-то оказались исключенными из политсовета. Я беру на себя координацию политсовета, руководство и ответственность за то, что исключенные члены реинтегрируются в партию, и партия будет открытой для других союзов и людей», – заявил Саакашвили на заседании суда, к которому подключился по видеосвязи из клиники «Вивамед».

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