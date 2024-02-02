Саакашвили возглавит оппозицию на парламентских выборах

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов возглавить политический совет основанной им партии «Единое национальное движение», которая находится в оппозиции, сообщает ТАСС.

«Я беру на себя политическую ответственность за то, чтобы, во-первых, все наши опытные «бойцы» вернулись в политсовет, а очень много заслуженных людей почему-то оказались исключенными из политсовета. Я беру на себя координацию политсовета, руководство и ответственность за то, что исключенные члены реинтегрируются в партию, и партия будет открытой для других союзов и людей», – заявил Саакашвили на заседании суда, к которому подключился по видеосвязи из клиники «Вивамед».