В Турции задержаны 7 подозреваемых в связях с «Моссад»

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В ходе совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) и Главного управления безопасности в Стамбуле и Измире задержаны семь подозреваемых, которые, как установлено, передавали за деньги полученную информацию израильской разведывательной службе «Моссад» через частных детективов, пишет Anadolu.

По информации агентства, полученной из источников в безопасности, турецкие спецслужбы установили, что «Моссад» отслеживает свои цели в Турции через частных детективов.

В рамках расследования, в частности, было установлено, что израильская разведка через частных детективов осуществляла такие виды деятельности как: сбор биографической информации, разведка, расследования, фото- и видеодокументирование, слежка в реальном режиме времени и установка устройств слежения.

В ходе расследования Главная прокуратура Стамбула установила, что все девять подозреваемых продавали полученную ими информацию «Моссад» через частных детективов.

Сотрудники разведывательного отдела Стамбульского департамента полиции и Управления по борьбе с терроризмом приняли меры и утром 2 февраля одновременно провели операции в Стамбуле и Измире.

В ходе операции были задержаны 7 из 9 подозреваемых, на которых были выданы ордера на задержание. Известно, что двое подозреваемых ранее были арестованы в рамках того же расследования.

В декабре 2022 года MİT уже проводил подобную операцию против разведывательной деятельности «Моссад», в ходе которой были приняты соответствующие меры в отношении 68 задержанных.