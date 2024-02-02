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Миссия наблюдателей от СНГ: Всем кандидатам на пост президента Азербайджана созданы равные условия

Миссия наблюдателей от СНГ: Всем кандидатам на пост президента Азербайджана созданы равные условия

Всем кандидатам на пост президента созданы равные условия для ведения предвыборной агитации. Об этом говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей от СНГ по результатам мониторинга за подготовкой президентских выборов в Азербайджане, передает «Репорт».

Наблюдатели отметили, что агитационная кампания в стране «проходит спокойно и организованно, в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства».

В отчете подчеркивается, что центральная и нижестоящие избирательные комиссии, СМИ подробно информируют население страны об избирательной кампании.

Руководством Центральной избирательной комиссии и сотрудниками Секретариата ЦИК регулярно проводятся брифинги и пресс-конференции, на которых освещается ход подготовки к выборам, разъясняются нормы избирательного законодательства, отмечается в промежуточном докладе наблюдательной миссии.

«Центральная комиссия проводит активную кампанию, призывающую граждан страны принять участие в выборах, которая включает регулярные трансляции информационных роликов и социальной рекламы по телевидению и радио, а также использование рекламных табло, баннеров и плакатов для информирования избирателей о дне голосования», – говорится в докладе.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля.

Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты – Ильхам Алиев от правящей партии «Ени Азербайджан», самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание», Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан», Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана».

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