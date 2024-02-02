Украина решила потребовать от России $1 триллион

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Власти Украины резко повысили оценку ущерба от войны с Россией. Теперь Киев намерен получить от Москвы $1 трлн в качестве компенсации убытков, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Мы говорим не о цифре $300-350 млрд их золотовалютных резервов. По оценкам Киева, речь идет о $750 млрд прямых убытков. Добавьте туда еще косвенные убытки, которые могут поднять эту цифру до $1 трлн», — сказал Устенко в эфире телемарафона.

Еще в июле 2022 года премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что на восстановление Украины потребуется почти вдвое больше замороженных на Западе резервов России — $750 млрд. Он обещал, что украинское правительство подготовит электронную карту, на которой будет отмечен весь ущерб, нанесенный российской армией. При этом, по мнению Шмыгаля, ключевым источников восстановления страны «должны быть конфискованные счета России и российских олигархов».