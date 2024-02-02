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Байден может пригласить Эрдогана в США

Байден может пригласить Эрдогана в США

Президент США Джо Байден может пригласить президента Турции Тайипа Эрдогана посетить с визитом в США. Об этом пишет газета Hürriyet.

«В турецко-американских отношениях нет недостатка в кризисах. После того как Турция одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО, климат в турецко-американских отношениях изменился. Настолько, что пока мы говорили о том, будет ли одобрена продажа (Турции) F-16, США вынесли на повестку дня вопрос о нашем возвращении к проекту F-35», – пишет издание.

Газета отмечает, что если США пойдут дальше в своей «доброй воле» и сделают предложение, то возникнет новая ситуация.

«Анкара не может игнорировать эту ситуацию. В ходе отношений между Турцией и США есть один момент, который нельзя упускать из виду. Расширение НАТО было «красным флагом» президента Байдена. Мы поддержали это, но это не была беспричинная поддержка. На другой стороне этого вопроса лежит потребность США в Турции на Ближнем Востоке. Байден обсуждает вывод войск из Ирака и Сирии на пути к выборам. В этой ситуации США нуждаются в Турции. На самом деле, эта ситуация даже больше, чем наша потребность в США. Увенчает ли «весеннюю погоду» в отношениях Турции и США приглашение президента Байдена президенту Эрдогану посетить США? Почему бы и нет?» – пишет издание.

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