«Я провел обсуждения с властями Азербайджана, и доволен полученным ответом»

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В городе Женева могут пройти обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения, сообщил генсек Межпарламентского союза (IPU) Мартин Чунгонг.

«Я провел обсуждения с властями Азербайджана, и доволен ответом, который я получил. На данном этапе мы стремимся добиться принципиального соглашения о том, что Межпарламентский союз предоставит обеим странам платформу на парламентском уровне, чтобы собраться вместе и обсудить в откровенной и честной манере те вопросы, которые, в случае их решения, могут помочь консолидации мира в регионе. Мы планируем пригласить высшее руководство парламентов двух стран для проведения обсуждений. Мы верим в парламентскую дипломатию, которая дополняет традиционную форму дипломатии, артикулируемую исполнительными органами власти», – приводит его слова «Тренд».

«Я приглашу спикера азербайджанского парламента в Женеву, чтобы провести переговоры с коллегами из Армении, с тем, чтобы двигаться вперед по повестке дня создания этой платформы для постоянного диалога. Мы надеемся, что сможем организовать такую встречу во время следующей ассамблеи Межпарламентского союза, которая состоится примерно с 23 по 27 марта этого года», – добавил Мартин Чунгонг.