Капитал Вагита Алекперова составил $25,5 млрд

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Состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на 7,953 миллиарда долларов с начала года. Это следует из «Индекса миллиардеров», опубликованного агентством Bloomberg.

В частности, с начала 2024 года основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов заработал 2,14 миллиарда долларов, а его состояние оценивается в 23 миллиарда долларов. Доходы председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличились на 1,35 миллиарда, состояние составило 25,3 миллиарда долларов.

Из индекса Bloomberg Billionaires Index также следует, что основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал 838 миллионов долларов, состояние на 1 февраля 2024 — 25,5 миллиарда. При этом наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, его состояние с начала года уменьшилось на 248 миллионов — до 13, 9 миллиарда долларов.