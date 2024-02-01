В Азербайджане отмечается День молодежи |
Гафарова: Франция не желает мира на Южном Кавказе |
ХАМАС выдвинул Израилю условие |
Гафарова категорически исключила давление на Азербайджан |
ВОЗ прогнозирует более чем 75-процентный рост онкологических заболеваний |
Армения помогает России обходить санкции, считает экономист МВФ (график) |
Президент Алиев обнародовал публикацию по случаю Дня молодежи |
Расширены обязанности банков и нотариусов перед СГБ |
Пашинян: Из-за декларации о независимости Армении с Карабахом нам грозит война |
Главное Общество

В США граждане Азербайджана смогут проголосовать в здании посольства

В США граждане Азербайджана смогут проголосовать в здании посольства

Посольство Азербайджана в США обратилось в соцсети Х к согражданам в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

«В посольстве создан избирательный участок в связи с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля. Наши граждане, постоянно или временно проживающие в США, достигшие 18-летнего возраста и находящиеся в США в день выборов, могут проголосовать в посольстве 7 февраля 2024 года с 8:00 до 19:00. Граждане Азербайджанской Республики с действительным паспортом или удостоверением личности могут воспользоваться своим избирательным правом на избирательном участке, созданном при посольстве», – отмечается в публикации посольства.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане отмечается День молодежи
Общество

В Азербайджане отмечается День молодежи

2024/02/02, 00:01
Отец скандального блогера Джалилова извинился за его поведение
Общество

Отец скандального блогера Джалилова извинился за его поведение

2024/02/01, 23:36
В США граждане Азербайджана смогут проголосовать в здании посольства
Общество

В США граждане Азербайджана смогут проголосовать в здании посольства

2024/02/01, 22:53
Месси подарил Аднану Ахмедзаде часы с автографом (видео)
Общество

Месси подарил Аднану Ахмедзаде часы с автографом (видео)

2024/02/01, 21:35
Президент Алиев обнародовал публикацию по случаю Дня молодежи
Общество

Президент Алиев обнародовал публикацию по случаю Дня молодежи

2024/02/01, 21:20
Расширены обязанности банков и нотариусов перед СГБ
Общество

Расширены обязанности банков и нотариусов перед СГБ

2024/02/01, 21:12
119 зарубежных журналистов будут мониторить ход выборов в Азербайджане
Общество

119 зарубежных журналистов будут мониторить ход выборов в Азербайджане

2024/02/01, 20:42
Азербайджан демонстрирует успехи в обеспечении кибербезопасности
Общество

Азербайджан демонстрирует успехи в обеспечении кибербезопасности

2024/02/01, 20:37
Задержан водитель-наркоман, повредивший более десятка автомобилей (видео)
Общество

Задержан водитель-наркоман, повредивший более десятка автомобилей (видео)

2024/02/01, 20:29