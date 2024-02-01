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Байден обложил еврейских поселенцев санкциями

Байден обложил еврейских поселенцев санкциями

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из заявления Байдена, «жестокость со стороны экстремистски настроенных поселенцев» на Западном берегу достигла «недопустимых масштабов и представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу и в секторе Газа, в Израиле и в целом на Ближнем Востоке». «Эти действия представляют необычную и выдающуюся угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – подчеркнул президент США.

Байден заявил, что вводит режим чрезвычайной ситуации в связи с положением дел на Западном берегу реки Иордан. Его указ позволит администрации «вводить санкции в отношении лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».

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