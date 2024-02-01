119 зарубежных журналистов будут мониторить ход выборов в Азербайджане

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Для освещения президентских выборов в Азербайджане аккредитацию прошли 119 зарубежных журналистов из 63 международных медиаструктур.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Отметив большой интерес иностранных СМИ к внеочередным президентским выборам, председатель ЦИК сказал, что на данный момент для освещения избирательного процесса в Центральную избирательную комиссию обратились 119 представителей 63 медиаструктур Японии, Италии, Германии, Турции, России и других стран.