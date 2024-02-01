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Азербайджан демонстрирует успехи в обеспечении кибербезопасности

Азербайджан демонстрирует успехи в обеспечении кибербезопасности

Благодаря обоснованным представлениям Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана о системных мерах, проводимых в области кибербезопасности в стране в 2023 году, Азербайджан смог подняться на 36 позиций в рейтинговой таблице «Национального индекса кибербезопасности». Теперь страна занимает 50-е место, вместо предыдущего 86-го.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (АОКА).

С сентября прошлого года началось применение новой методологии, основанной на обновленных критериях оценки, в рамках «Национального индекса кибербезопасности». До настоящего времени по новой методологии была проведена оценка 31 страны.

В таблице рейтинга, где каждая из 31 стран оценивается по 49 индикаторам, Азербайджан занял 12-е место с 66.67 баллами. Этот результат является самым высоким в истории оценок для нашей страны.

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