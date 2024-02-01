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Сборная Азербайджана по таэквондо выступит в ОАЭ

Сборная Азербайджана по таэквондо выступит в ОАЭ

Сборная Азербайджана по таэквондо примет участие в международном турнире, который пройдет в Фуджейре (ОАЭ).

Согласно информации Федерации таэквондо Азербайджана, на соревнованиях категории G2 страну будут представлять 11 спортсменов.

Главный тренер мужской сборной Мамед Абдуллаев и старший тренер Эльнур Аманов предоставят шанс выступить на турнире Сейяду Дадашеву (58 килограммов), Джаваду Агаеву (74 килограмма), Эльтаджу Гафарову (80 килограммов), Миладу Бейги Харчагани и Хамидрзе Бадриалиабади (оба +87 килограммов).

В составе женской сборной, главным тренером которой является Сун Ми Пак, выступят Земфира Гасанзаде, Миная Акбарова, Марьям Мамедова, Самаррух Османова (все 49 килограммов), Саида Алиева (57 килограммов) и Фатима Меджидова (67 килограммов).

Национальную сборную, которая отправится на турнир 2 февраля, возглавит вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана Ниямеддин Пашаев.

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