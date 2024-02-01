Пашинян: Из-за декларации о независимости Армении с Карабахом нам грозит война

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Декларация о независимости Армении от 1990 года, где есть упоминание о Карабахе (здесь и далее – Карабахский регион Азербайджана – ред.), является препятствием на пути к миру в регионе. Об этом заявил в интервью Общественному радио страны премьер-министр Никол Пашинян.

«Вопрос: наша государственная политика должна основываться на решении Национального совета Карабаха и Верховного Совета Армении, согласно которому Армения и Карабах должны быть объединены, как это прописано в Декларации о независимости? Если так, то это значит, что у нас сейчас будет война, мира мы не добьемся», – сказал он.