Байрамов обсудил подготовку к COP29 с представителем ООН

71 Просмотров

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймоном Стилом. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались подготовительная работа и организационные вопросы, связанные с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Дж.Байрамов отметил, что, особенно в последнее время, нашей страной предприняты практические шаги по защите окружающей среды и переходу на возобновляемые источники энергии. Азербайджан присоединился к ряду глобальных обязательств на состоявшемся в прошлом году саммите COP28.

Министр выразил уверенность в том, что проведение COP29 на высоком уровне, как по содержанию, так и по организации, будет способствовать международным усилиям в области борьбы с изменением климата.

Саймон Стил выразил удовлетворение профессионализмом подготовительных работ, проводимых Азербайджаном в рамках подготовки к COP29. Пожелав успехов Азербайджану в организации COP29, он сообщил, что Секретариат будет активно способствовать работе, проводимой в этом направлении.

В ходе встречи также прошел обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.