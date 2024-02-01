Расширены обязанности банков и нотариусов перед СГБ |
Пашинян: Из-за декларации о независимости Армении с Карабахом нам грозит война |
На борту уничтоженного Украиной катера РФ могли находиться до 40 человек (обновлено) |
Фермеры прекращают блокаду Парижа |
Пашинян сомневается в необходимости военно-технического сотрудничества с Россией |
За нарушение госграницы Азербайджана задержаны десятки человек |
ОБСЕ направит на выборы в Азербайджане более 80 наблюдателей |
США будут бить по иранским объектам в Ираке и Сирии |
Утилизация автомобилей в Азербайджане стартует 1 сентября |
Главное Политика

Байрамов обсудил подготовку к COP29 с представителем ООН

Байрамов обсудил подготовку к COP29 с представителем ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймоном Стилом. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались подготовительная работа и организационные вопросы, связанные с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Дж.Байрамов отметил, что, особенно в последнее время, нашей страной предприняты практические шаги по защите окружающей среды и переходу на возобновляемые источники энергии. Азербайджан присоединился к ряду глобальных обязательств на состоявшемся в прошлом году саммите COP28.

Министр выразил уверенность в том, что проведение COP29 на высоком уровне, как по содержанию, так и по организации, будет способствовать международным усилиям в области борьбы с изменением климата.

Саймон Стил выразил удовлетворение профессионализмом подготовительных работ, проводимых Азербайджаном в рамках подготовки к COP29. Пожелав успехов Азербайджану в организации COP29, он сообщил, что Секретариат будет активно способствовать работе, проводимой в этом направлении.

В ходе встречи также прошел обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян: Из-за декларации о независимости Армении с Карабахом нам грозит война
Политика

Пашинян: Из-за декларации о независимости Армении с Карабахом нам грозит война

2024/02/01, 21:01
Пашинян сомневается в необходимости военно-технического сотрудничества с Россией
Политика

Пашинян сомневается в необходимости военно-технического сотрудничества с Россией

2024/02/01, 20:16
Байрамов обсудил подготовку к COP29 с представителем ООН
Политика

Байрамов обсудил подготовку к COP29 с представителем ООН

2024/02/01, 19:59
Сабина Алиева проинформировала генсека Межпарламентского союза о защите прав человека в Азербайджане (фото)
Политика

Сабина Алиева проинформировала генсека Межпарламентского союза о защите прав человека в Азербайджане (фото)

2024/02/01, 19:56
ОБСЕ направит на выборы в Азербайджане более 80 наблюдателей
Политика

ОБСЕ направит на выборы в Азербайджане более 80 наблюдателей

2024/02/01, 19:27
В Армении территориальными претензиями пронизано все. И теперь ей все это предстоит менять
Политика

В Армении территориальными претензиями пронизано все. И теперь ей все это предстоит менять

2024/02/01, 16:41
Ильхам Алиев предупредил ПАСЕ
Политика

Ильхам Алиев предупредил ПАСЕ

2024/02/01, 16:32
Алиев заявил, что Франции не удастся укрепиться в регионе Южного Кавказа
Политика

Алиев заявил, что Франции не удастся укрепиться в регионе Южного Кавказа

2024/02/01, 16:31
Алиев заявил, что мирный договор с Ереваном может быть подписан, только после внесении изменений в Конституцию Армении
Политика

Алиев заявил, что мирный договор с Ереваном может быть подписан, только после внесении изменений в Конституцию Армении

2024/02/01, 16:29