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Сабина Алиева проинформировала генсека Межпарламентского союза о защите прав человека в Азербайджане (фото)

Сабина Алиева проинформировала генсека Межпарламентского союза о защите прав человека в Азербайджане (фото)

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. Об этом говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.

В ходе встречи омбудсмен подробно проинформировала гостя о своей деятельности в области обеспечения и защиты прав и свобод человека, а также в рамках международного сотрудничества, отметив, что уже подписаны соглашения о сотрудничестве с омбудсменами и Национальными институтами по правам человека нескольких зарубежных стран, и это взаимодействие продолжает развиваться.

Она также отметила, что перед внеочередными президентскими выборами аппарат омбудсмена и Центральная избирательная комиссия провели совместные правово-просветительские мероприятия в Баку и регионах на тему обеспечения избирательных прав граждан.

На встрече также прошел обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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