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Клинцевич: Метания Армении чреваты серьезными последствиями (видео)

Клинцевич: Метания Армении чреваты серьезными последствиями (видео)

Пакт о ненападении сегодня для Армении крайне важен.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, об этом заявил российский военный эксперт, полковник запаса Франц Клинцевич.

«Я не уверен, сможет ли заключить этот пакт Армения. По крайней мере, Азербайджан в данное время занимается изучением этого предложения. Но сегодняшние метания Армении чреваты серьезными последствиями в силу сложившихся международных процессов, которые идут в мире. И в этом плане многие другие силы могут воспользоваться слабостью Армении», – отметил он.

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