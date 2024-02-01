США будут бить по иранским объектам в Ираке и Сирии

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Администрация США одобрила планы по нанесению ударов по иранским объектам и военным, расположенным в Ираке и Сирии. Информацию об этом подтвердили американские должностные лица телеканалу CBS News.

Как отмечается, удары будут нанесены в ответ на атаки на базы США в регионе.

Чиновники добавили, что прежде всего при выборе времени для ударов будут учитываться погодные условия. Отмечается, что США могут совершить атаки в плохую погоду, но во избежание жертв среди гражданского населения им необходима лучшая видимость.