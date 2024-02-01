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Партия российской нефти попала в США после смешивания на Багамах

Партия российской нефти попала в США после смешивания на Багамах

Партия российской нефти в объеме 10 тыс. баррелей была ввезена в США в ноябре 2023 года через терминалы на Багамах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Управления энергетической информации США (EIA).

По данным издания нефть была экспортирована из России на Багамы до введения американских санкций 8 марта 2022 года. Затем она была смешана с нефтью другого происхождения и ввезена на НПЗ компании PBF Energy в штате Делавэр.

По данным ведомства, импортер указал, что партия нефти частично российского происхождения. Это не нарушает санкции США, запрещающие импорт российской нефти, отмечает представитель EIA Морган Баттерфилд.

Представитель компании Михаил Карлович PBF Energy заявил, что поставка соответствует санкционным ограничениям США против России.

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