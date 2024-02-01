Захват заложников в Турции (видео) |
Ильхам Алиев предупредил ПАСЕ |
Алиев заявил, что Франции не удастся укрепиться в регионе Южного Кавказа |
Алиев заявил, что мирный договор с Ереваном может быть подписан, только после внесении изменений в Конституцию Армении |
Пашинян заявил о необходимости проведения конституционного референдума в Армении |
Предвыборный подарок Байдену: техасцы хотят отделиться от США |
БИГ осудила незаконное задержание активистов движения за независимость «Nazione» на Корсике |
В парламенте Азербайджана пригрозили Франции санкциями и пригласили Макрона в Шушу |
Представитель британского МИД провел переговоры с представителями правительства Азербайджана |
Главное Политика

Алиев заявил, что Франции не удастся укрепиться в регионе Южного Кавказа

Алиев заявил, что Франции не удастся укрепиться в регионе Южного Кавказа

Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа «подливать бензин в огонь», проводит политику милитаризации Армении, является инициатором геополитических интриг. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, официальный Париж способствует обострению ситуации в регионе и проводит антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне.

Глава государства подчеркнул, что Франция проводит политику с целью достижения ведущей позиции и усиления своего влияния в регионе Южного Кавказа, но их попытки в этом направлении тщетны.

Теги:
Из этой рубрики
В Армении территориальными претензиями пронизано все. И теперь ей все это предстоит менять
Политика

В Армении территориальными претензиями пронизано все. И теперь ей все это предстоит менять

2024/02/01, 16:41
Ильхам Алиев предупредил ПАСЕ
Политика

Ильхам Алиев предупредил ПАСЕ

2024/02/01, 16:32
Алиев заявил, что Франции не удастся укрепиться в регионе Южного Кавказа
Политика

Алиев заявил, что Франции не удастся укрепиться в регионе Южного Кавказа

2024/02/01, 16:31
Алиев заявил, что мирный договор с Ереваном может быть подписан, только после внесении изменений в Конституцию Армении
Политика

Алиев заявил, что мирный договор с Ереваном может быть подписан, только после внесении изменений в Конституцию Армении

2024/02/01, 16:29
Гарибашвили заявил, что войны с Россией удалось бы избежать, если бы у власти был Иванишвили
Политика

Гарибашвили заявил, что войны с Россией удалось бы избежать, если бы у власти был Иванишвили

2024/02/01, 16:01
Байрамов: Ряд международных организаций подрывает нынешнюю повестку по нормализации
Политика

Байрамов: Ряд международных организаций подрывает нынешнюю повестку по нормализации

2024/02/01, 15:39
Спикер парламента Чехии прибыла в Баку (фото)
Политика

Спикер парламента Чехии прибыла в Баку (фото)

2024/02/01, 15:05
Орбана назвали "политическим шантажистом"
Политика

Орбана назвали «политическим шантажистом»

2024/02/01, 14:47
В Кремле забеспокоились из-за отношений с Арменией
Политика

В Кремле забеспокоились из-за отношений с Арменией

2024/02/01, 14:13