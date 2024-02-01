Алиев заявил, что Франции не удастся укрепиться в регионе Южного Кавказа

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Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа «подливать бензин в огонь», проводит политику милитаризации Армении, является инициатором геополитических интриг. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, официальный Париж способствует обострению ситуации в регионе и проводит антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне.

Глава государства подчеркнул, что Франция проводит политику с целью достижения ведущей позиции и усиления своего влияния в регионе Южного Кавказа, но их попытки в этом направлении тщетны.