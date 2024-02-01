Ильхам Алиев предупредил ПАСЕ

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал генеральному секретарю Межпарламентского союза Мартину Чунгонгу о проблемах Азербайджана с ПАСЕ.

Подчеркнув, что носящая антиазербайджанский характер инициатива о нератификации полномочий азербайджанской делегации, с которой выступила группа, составляющая меньшинство в Парламентской Ассамблее Совета Европы, не служит диалогу, Ильхам Алиев заявил, что это в целом противоречит традициям парламентской платформы.

Заявив, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, глава государства отметил, что, если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и со стороны Азербайджана будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека.

Мартин Чунгонг отметил, что Межпарламентский союз выступает за диалог и инклюзивность между парламентариями, не является сторонником эксклюзивности, так как такие подходы не получают одобрения и не соответствуют традициям международного парламентаризма.