В Германии стартовал эксперимент с 4-х дневной рабочей неделей

В Германии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, сообщает DW.
В нем принимают участие 45 компаний. Их сотрудники будут временно работать с тремя выходными в неделю при полном сохранении зарплаты.
Профсоюзы заверяют, что это сделает работник счастливее и продуктивнее.
Ранее эксперименты с четырехдневной неделей в США и Канаде показали положительные результаты – улучшение физического и психического здоровья, а также снижение уровня выгорания. По итогам эксперимента ни одна из участвовавших компаний не планировала возвращаться к пятидневной неделе.
Хотя министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что сокращение рабочей недели поставит под угрозу экономический рост и процветание Германии.