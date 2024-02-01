В Германии стартовал эксперимент с 4-х дневной рабочей неделей

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В Германии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, сообщает DW.

В нем принимают участие 45 компаний. Их сотрудники будут временно работать с тремя выходными в неделю при полном сохранении зарплаты.

Профсоюзы заверяют, что это сделает работник счастливее и продуктивнее.

Ранее эксперименты с четырехдневной неделей в США и Канаде показали положительные результаты – улучшение физического и психического здоровья, а также снижение уровня выгорания. По итогам эксперимента ни одна из участвовавших компаний не планировала возвращаться к пятидневной неделе.

Хотя министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что сокращение рабочей недели поставит под угрозу экономический рост и процветание Германии.