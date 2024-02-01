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Главное Мир

Песков о проблеме с турецкими банками

Песков о проблеме с турецкими банками

Россия находится в состоянии активного диалога с турецкими властями после того, как местные банки ужесточили требования клиентам из РФ.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Проблемы вызваны совершенно беспрецедентным неприкрытым давлением, которое оказывает США на Турцию, турецкие компании, в том числе. Мы находимся в диалоге», — сказал он.

Песков подчеркнул, что подобное давление не должно мешать двусторонним отношениям между странами.

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