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Алиев заявил, что мирный договор с Ереваном может быть подписан, только после внесении изменений в Конституцию Армении

Алиев заявил, что мирный договор с Ереваном может быть подписан, только после внесении изменений в Конституцию Армении

Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, и на границе двух стран несколько месяцев царит мирная обстановка. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении против Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что в Декларации о независимости Армении содержатся прямые призывы к присоединению Карабахского региона Азербайджана к Армении и нарушению территориальной целостности Азербайджана, и ссылки на этот документ также отражены в Конституции Армении.

По его словам, в других нормативно-правовых документах Армении также есть территориальные претензии против Азербайджана, во многих конвенциях и в других документах, к которым присоединилась Армения, имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Наряду с этим, президент отметил, что основу исков Армении против Азербайджана в международных судах также составляют такие вопросы, как непризнание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отделение Карабаха от Азербайджана.

Президент отметил, что мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы. Подчеркнув важность скорейшего осуществления этого в Армении, глава государства сказал, что начало внутренних дискуссий по этому вопросу в Армении в настоящее время рассматривается как позитивный шаг, и это может создать хорошую возможность для скорейшего завершения мирного процесса.

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