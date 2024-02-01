Предвыборный подарок Байдену: техасцы хотят отделиться от США

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Вашингтон, подстрекающий или устраивающий гражданские войны в чужих странах, столкнулся с опасностью сепаратизма и гражданской войны у себя дома. Дойдет ли до нее дело, чем вызвана крайняя напряженность между Техасом и метрополией, как может изменить Америку бунт штата «Одинокой звезды», и станет ли он эталонным для других государственно-территориальных единиц Америки.

Многолетний конфликт между республиканцами и демократами из-за миграционного кризиса на границе США и Мексики никогда еще не находился в столь острой фазе, в какой он пребывает сегодня. С одной стороны, накал страстей можно объяснить предстоящими в США в этом году президентскими выборами и «успокоиться» на том, что он вписывается в соответствующий формат. Но с другой стороны, на сей раз разногласия между штатом Техас и метрополией начались уж слишком заблаговременно, то есть раньше «положенного срока», отведенного для поливания грязью политических оппонентов.

Кроме того, до сих пор дело в Америке не доходило до столь откровенного и опасного неподчинения штата(ов) федеральной власти и усиленно муссируемых разговоров о начале гражданской войны в США.

Конфликт, как принято считать, разгорелся между Техасом и американской администрацией из-за контроля над границей с Мексикой, протяженность которой с штатом составляет 1930 километров. С весны 2021 года, когда техасский губернатор Грэг Эббот провел не согласованную с федеральными властями операцию по предотвращению нелегального проникновения мигрантов и наркотиков из Мексики, обострение обстановки еще укладывалось в обычный «джипег»: летом следующего года Минюст США начал расследование в отношении техасского департамента общественной безопасности. То есть не было ли нарушения прав человека, дискриминации на расовой почве, этнической принадлежности и «цвета кожи».

Но губернатор Техаса на расследование начихал и, более того, пошел на более радикальные меры – на берегу реки Рио-Гранде между США и Мексикой в несколько рядов установил колючую проволоку – опять же не испросив разрешения федеральных властей. Объяснение его действиям нашлось – губернатор «выполнял работу федерального правительства по охране границы». Дальше – больше: к рубежам были переброшены бойцы Нацгвардии и полиции Техаса с разрешением арестовывать нелегальных мигрантов. Если просмотреть американскую прессу того периода, она пестрит сообщениями о непропорциональном применении силы в отношении нелегалов, в числе которых были женщины, дети, старики.

А прошлым летом власти Техаса установили плавучую преграду — вереницу буев на более чем трехсотметровом участке Рио-Гранде около города Игл-Пасс: именно он является рекордсменом по количеству нелегального перехода из Мексики в Техас.

И тут снова вмешался Минюст США – властям Техаса инкриминировали нарушение закона, то есть установление заграждения на водном пространстве: дескать, это создает угрозу безопасности прохождения судов, а также безопасности общественной. Строго говоря, «добро» на разрешение сооружения заграждения должен был выдать армейский инженерный корпус США. Плюс к этому правозащитники забили в набат, поскольку в заграждениях были найдены тела утонувших.

В общем, несмотря на то, что федеральный суд постановил убрать буи (чего сделано не было), губернатор в ответ подписал законопроект о выделении еще одного миллиарда долларов на строительство заграждений на границе.

Теперь вот дело дошло до того, что Нацгвардия и полиция Техаса взяли под собственный контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пропускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Вашингтон требует повиновения – Техас категорически отказывается, игнорируя федеральные структуры. Суд? Пожалуйста – отвечает на угрозы из Вашингтона генпрокурор Техаса Кен Пакстон, считающий, что штат имеет собственные конституционные полномочия и будет защищать их, как и всю территорию «Одинокой звезды» (название штата – по визуальному подобию его флага).

Как сообщает CNN, губернатор назвал проволочные заграждения «эффективным средством сдерживания незаконных пересечений, которые поощряет Байден». «Я продолжу защищать конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией Байдена», — сказал он.

Республиканцы (25 человек) выступили в защиту Эббота, то есть против Байдена, которого обвинили в несоблюдении иммиграционных законов: «Вместо этого он и его администрация напали на Техас». Поясняется, что штат защищает американских граждан от самого высокого, в истории США, уровня наплыва нелегальных мигрантов, смертоносных наркотиков, террористов. Кстати, только в декабре прошлого года из Мексики прибыли около 300 тыс. нелегалов, что стало самым высоким показателем последних 23 лет. А в целом за время президентства Байдена — более 12 млн, то есть столько же, сколько за годы президентства Обамы и Трампа. Уж не зрил ли последний в корень, когда затеял строительство стены на границе с Мексикой? Тогда его, помнится, и засмеяли, и обвиняли.

Теперь Техас ожидает от администрации Байдена столкновения федеральных сил с силовыми структурами штата. От такого шага президента уже предостерег вице-губернатор «Одинокой звезды» Дэн Патрик. А несколько американских штатов с губернаторами-республиканцами направили свои вооруженные силы в Техас и предоставили его властям материальную поддержку. И все это происходит на фоне призывов техасцев в соцсетях по отделению штата от США. The Spectator охарактеризовало события в Техасе как «крошечную гражданскую войну». Вопрос, однако, в том, не перерастет ли эта «кроха» в нечто большее – им тоже задаются в США.

И, надо сказать, предпосылки к этому есть: прошлым летом съезд республиканцев штата принял платформу, призывающую провести референдум, «чтобы определить, должен ли штат Техас подтвердить свой статус независимого государства». Основанием для референдума его сторонники считают одно из положений конституции штата, содержащее право техасцев «изменять, реформировать или упразднять свое правительство таким образом, каким он сочтет целесообразным». И напоминают: в 1861 году, во время гражданской войны, Техас вышел из Соединенных Штатов Америки и примкнул к Конфедеративным Штатам Америки. Когда боевые действия закончились, Техас вернулся в США. Но, как утверждают многие американские юристы, современная конституция США не дает штатам право «изолироваться» в одностороннем порядке.

Словом, противостояние Техаса с властями США нарастает, и призрак если не гражданской войны, то гражданских беспорядков, по США бродит. Но если исходить из того, что, как правило, гражданские войны провоцируются внешними игроками и ими же поддерживаются, то войны не будет, потому как нет внешнего вмешательства. Правда, случаются и исключения из правил. Кроме того, Техасу, по большому счету, нет серьезного резона выходить из состава США.

С другой стороны, риск вооруженного противостояния, все же, существует – между федеральными силовиками и их техасскими коллегами, к которому примкнет население: тут уже трудно просчитать, чем закончится война нервов и амбиций, основанных, в том числе, на довольно популярном стремлении многих штатов ограничить полномочия федеральной власти.

Похоже, что, как минимум, в США назревает конституционный кризис. И по мере его углубления сложно предугадать (да и сейчас – тоже), насколько сильны будут в среднесрочной перспективе «сепаратистские» устремления в США – пример бунтующего, но еще не окончательно взбунтовавшегося Техаса, может стать заразительным.

Сторонники суверенного статуса «Одинокой звезды» считают, что они прекрасно проживут без США, а последним без Техаса придется туго. И приводят следующие аргументы: Техас уже был самостоятельным, и чувствовал себя прекрасно – ведь у него полно нефти. ВВП штата превышает 1,7 триллиона долларов. Люди задаются вопросом: почему метрополия обирает Техас, выделяя ему в разы меньше денег, чем штат перечисляет в центр в виде налогов? Кроме того, Техас – центр космической и военной промышленности США (здесь базируется NASA), и буквально напичкан штаб-квартирами ведущих американских корпораций, включая ExxonMobil, Tesla, Starbase SpaceX и т.д.

Но все ли техасцы рассуждают подобным образом? Или их больше устроит не выход из США, а реформирование конституции страны: скорее – второе. И не является ли бунт «Одинокой звезды», имеющей вполне легитимное претензии к федеральной власти по миграционному вопросу, во-первых, показательным действом, что и как может случиться, если Вашингтон сваляет дурака и не пойдет на уступки; во-вторых, частью президентской гонки для дискредитации Байдена в пользу республиканца Трампа. И, похоже, в президентской гонке миграционный вопрос, столь сильно обострившийся, стал главной фишкой республиканцев.

И еще один момент: республиканцы, а, главное – Трамп, не единожды заявляли, что вместо того, чтобы финансировать Украину, Вашингтон должен решить кричащую проблему, создавшуюся на границе США с Мексикой. Согласимся, что этот ход попахивает спекуляцией на украинской почве, «удобренной», кстати, не без помощи тех же республиканцев.

Словом, теперь и в Белом доме «узнали», что такое «сепаратизм» (реальный или мнимый), но, похоже, не вполне улавливают, как с ним «бороться», хотя обличают те страны (как всегда – выборочно), которые ему противостоят (тоже, понятно, с позиции двойных стандартов). И, в некотором роде, должны были понять, что устраиваемые ими, то США, многочисленные государственные перевороты и войны на чужих континентах и чужими руками, жизнями, во многом обусловили массовость миграции в Америку.

А еще существует закон бумеранга: неизвестно еще, как аукнется США и в целом Западу их зуд к дестабилизации обстановки (и это еще мягко сказано) на Глобальном юге, и не будет ли она экспортирована в обратном направлении – на Глобальный север.

Пока же речь идет, как минимум, о том, что ряд американских штатов будет, вероятно, добиваться конституционной реформы. Америка, требуя таких реформ от других стран, может оказаться в весьма сложной ситуации, потому как «это вам не Молдова» и не другие, за которых решает «дядя Сэм», исходя из собственных интересов доминирования и поглощения стран «второго и третьего мира». А то, кстати, и немалой части «мира первого».

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az