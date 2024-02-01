В Баку ожидается 9 градусов тепла

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Обнародован прогноз погоды на 2 февраля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 1-4° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление упадет с 765 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.