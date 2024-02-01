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БИГ осудила незаконное задержание активистов движения за независимость «Nazione» на Корсике

БИГ осудила незаконное задержание активистов движения за независимость «Nazione» на Корсике

Бакинская инициативная группа решительно осуждает незаконное задержание французской полицией активистов движения за независимость и членов их семей после успешного проведения Главного Учредительного собрания движения «Nazione».

Около 700 человек на Корсике 28 января основали новое движение «Nazione», которое объединяет структуры и активистов, выступающих за независимость, и подтверждает их нынешнюю и будущую приверженность борьбе с колониальным господством, сообщает АПА.

30 января, спустя два дня после того, как корсиканцы выразили свое волеизъявление, двое активистов «Nazione» были задержаны и отправлены в военный лагерь Боргу. Члены их семей и еще один активист во второй половине дня были вызваны в полицейский участок Бастиа.

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