БИГ осудила незаконное задержание активистов движения за независимость «Nazione» на Корсике

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Бакинская инициативная группа решительно осуждает незаконное задержание французской полицией активистов движения за независимость и членов их семей после успешного проведения Главного Учредительного собрания движения «Nazione».

Около 700 человек на Корсике 28 января основали новое движение «Nazione», которое объединяет структуры и активистов, выступающих за независимость, и подтверждает их нынешнюю и будущую приверженность борьбе с колониальным господством, сообщает АПА.

30 января, спустя два дня после того, как корсиканцы выразили свое волеизъявление, двое активистов «Nazione» были задержаны и отправлены в военный лагерь Боргу. Члены их семей и еще один активист во второй половине дня были вызваны в полицейский участок Бастиа.