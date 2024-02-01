Представитель британского МИД провел переговоры с представителями правительства Азербайджана

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Представитель британского МИД Крис Аллан прибыл в Баку.

Об этом сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в соцсети X.

«Очень рад впервые встретить в Баку представителя МИД Криса Аллана. Мы провели плодотворные переговоры с представителями правительства для укрепления двусторонних отношений. Ужин с представителями Мозговых центров с целью изучения возможностей сотрудничества стал хорошим завершением дня», – отметил посол.