Представитель британского МИД провел переговоры с представителями правительства Азербайджана

Представитель британского МИД Крис Аллан прибыл в Баку.
Об этом сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в соцсети X.
«Очень рад впервые встретить в Баку представителя МИД Криса Аллана. Мы провели плодотворные переговоры с представителями правительства для укрепления двусторонних отношений. Ужин с представителями Мозговых центров с целью изучения возможностей сотрудничества стал хорошим завершением дня», – отметил посол.
XİN nümayəndəsi Kris Allanı ilk dəfə Bakıda qarşılamaqdan çox məmnunam. Biz ikitərəfli əlaqələri gücləndirmək üçün hökumət rəsmiləri ilə səmərəli müzakirələr apardıq. Əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmaq üçün Beyin Mərkəzləri ilə şam yeməyi günümüzün yaxşı sonluğu oldu. pic.twitter.com/xCaQY0qEaH
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) February 1, 2024