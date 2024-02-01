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Банки Турции прекращают сотрудничество с российским бизнесом

Банки Турции прекращают сотрудничество с российским бизнесом

Турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«На данный момент расчеты все еще заморожены», — сообщили представители финансовых объединений.

По данным издания, политика турецких банков стала ужесточаться после того, как 22 декабря 2023 года президент США Джо Байден ввел ограничения против международных финансовых структур, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом России.

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Банки Турции прекращают сотрудничество с российским бизнесом
Экономика

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