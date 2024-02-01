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В МИД России заявили, что Ереван не принимает участие в мероприятиях ОДКБ из-за давления Запада

В МИД России заявили, что Ереван не принимает участие в мероприятиях ОДКБ из-за давления Запада

Вопрос о выходе Армении из ОДКБ сегодня не стоит, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.

«Документы, принятые в ходе упомянутой сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где армянская сторона не участвовала, сейчас находятся на рассмотрении Еревана. По некоторым из этих документов есть согласие армянской стороны, из чего можно сделать вывод, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ не стоит», – сказал Васильев.

Отвечая на вопрос о неучастии Еревана в мероприятиях ОДКБ, дипломат отметил, что это выбор армянского руководства, хотя он и сделан под давлением.

«Во многом данная ситуация является как результатом давления западников, так и понятными эмоциями руководства и жителей Армении», – отметил он.

Безопасность Армении, в том числе в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в рамках ОДКБ, сказал Васильев.

«Россия видит попытки Запада использовать ситуацию в Армении, чтобы накалить обстановку во всем регионе, и информирует Ереван об этом», – добавил он.

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