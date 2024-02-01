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Армения официально стала членом Международного уголовного суда

Армения официально стала членом Международного уголовного суда

Армения с 1 февраля официально присоединилась к Международному уголовному суду (МУС), сообщает РИА Новости.

Таким образом, Армения стала 124-м государством — участником Международного уголовного суда, и 19-м государством из стран Восточной Европы.

14 ноября прошлого года Армения официально передала документ о ратификации Римского статута, и ей лишь следовало дождаться вступления его в силу с 1 февраля 2024 года.

Также стало известно, что 15 ноября глава армянского МИД Арарат Мирзоян проинформировал секретариат МУС о том, что Армения задним числом признает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года.

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