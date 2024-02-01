30 лет назад армяне взорвали поезд «Кисловодск-Баку» |
США и Великобритания ударили по хуситам в Йемене (обновлено) |
Буданов анонсировал новое контрнаступление |
Иран пригрозил США ответным ударом |
Гафарова: Франция не хочет мира на Южном Кавказе |
Суд ООН подтвердил меньшую часть обвинений Украины против России |
Гюлер встретился с азербайджанскими генералами (видео) |
Сеидов ответил американскому сенатору |
Баку ответил спикеру Палаты депутатов парламента Чехии |
Главное Мир

В магазинах Франции возникла нехватка продуктов из-за протестов фермеров

В магазинах Франции возникла нехватка продуктов из-за протестов фермеров

Продуктовые магазины во Франции столкнулись с нехваткой некоторых товаров из-за перебоев с их доставкой, вызванных нарушением движения на национальных автомагистралях, которые перекрывают протестующие фермеры. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в департаменте Арденны на северо-востоке республики в некоторых супермаркетах отсутствуют бекон, йогурты, свежие фрукты и овощи, листья салата и готовые сэндвичи. В южной части страны (департамент Буш-дю-Рон) наблюдается нехватка хлеба и определенных скоропортящихся продуктов. В Гренобле (юго-восток Франции) в некоторых супермаркетах нет мяса, рыбы и сыров.

Помимо перекрытия трасс, протестующие фермеры также заблокировали доступ к складам и логистическим центрам в разных частях страны.

Теги:
Из этой рубрики
Из видеоверсии гимна Армении убрали гору Агрыдаг
Мир

Из видеоверсии гимна Армении убрали гору Агрыдаг

2024/02/01, 10:19
Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира
Мир

Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира

2024/02/01, 10:05
Во Франции не стихают "навозные акции" фермеров (видео)
Мир

Во Франции не стихают «навозные акции» фермеров (видео)

2024/02/01, 09:29
Армения официально стала членом Международного уголовного суда
Мир

Армения официально стала членом Международного уголовного суда

2024/02/01, 09:11
В магазинах Франции возникла нехватка продуктов из-за протестов фермеров
Мир

В магазинах Франции возникла нехватка продуктов из-за протестов фермеров

2024/02/01, 09:00
В Тихом океане, возможно, обнаружили останки самолета Амелии Эрхарт
Мир

В Тихом океане, возможно, обнаружили останки самолета Амелии Эрхарт

2024/02/01, 01:00
Израильские военные допустили войну с ХАМАС до 2025 года
Мир

Израильские военные допустили войну с ХАМАС до 2025 года

2024/02/01, 00:41
Посол Таджикистана запросил встречу с главой турецкого МВД
Мир

Посол Таджикистана запросил встречу с главой турецкого МВД

2024/01/31, 23:47
У Вашингтона нет альтернатив военной помощи Киеву (видео)
Мир

У Вашингтона нет альтернатив военной помощи Киеву (видео)

2024/01/31, 23:43