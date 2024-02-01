Американские бомбы GLSDB уже направляются на украинский фронт

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Американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными. Это происходит в рамках помощи от США.

Об этом заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила на брифинге в Киеве.

Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения россиян украинским защитникам удалось деоккупировать 50% территорий, которые пытались захватить россияне. Также значительный ущерб был нанесен сухопутным войскам РФ и Черноморскому флоту РФ. Это привело к росту украинской экономики от 4% до 5%, чему «страны мира должны позавидовать».