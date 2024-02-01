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В Тихом океане, возможно, обнаружили останки самолета Амелии Эрхарт

В Тихом океане, возможно, обнаружили останки самолета Амелии Эрхарт

Компания Deep Sea Vision заявила об обнаружении в Тихом океане обломков, предположительно, пропавшего в 1937 году самолёта известной лётчицы Амелии Эрхарт — первой в мире женщины, перелетевшей Атлантический океан, пишет издание People.

В 1928 году Амелия Эрхарт стала первой женщиной, совершившей трансатлантический перелёт в качестве пассажира. А в мае 1932 года она достигла одного из самых значимых моментов своей карьеры, совершив успешный одиночный полёт через Атлантику. После этого подвига Эрхарт стала самой известной женщиной-пилотом в мире.

В мае 1937 года легендарная лётчица попыталась совершить кругосветку на самолёте Lockheed Electra. Второго июля связь с экипажем прервалась. Пропавший борт так и не нашли. В 1939 году объявили, что Амелия и её штурман Фред Нунан погибли при крушении в Тихом океане. С тех пор исследовательские экспедиции пытались выяснить место аварии и найти обломки самолёта.

Теперь же в ходе исследований учёные обнаружили в Тихом океане на глубине около 4,9 тысячи метров аномалию, которая напоминает небольшой самолёт. По их мнению, это и может быть обломками самолёта Эрхарт. Бывший офицер американских ВВС Тони Ромео отметил, что снимки были сделаны примерно в 160 километрах от острова Хауленд, на котором Эрхарт и её штурман должны были сделать промежуточную остановку после вылета из города Лаэ в Папуа – Новой Гвинее.

Он подчеркнул, что в течение года учёные хотят получить дополнительные подтверждения того, что аномалия является самолётом. Для этого объект изучат с помощью дистанционно управляемого аппарата с камерой. Команда также рассмотрит возможность поднятия находки на поверхность. О необходимости дополнительных изучений также заявили независимые специалисты.

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