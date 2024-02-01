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США рассматривают варианты признания палестинского государства

США рассматривают варианты признания палестинского государства

Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что США находятся в процессе разработки стратегии по созданию независимого государства Палестина, передает РИА Новости.

“Мы рассматриваем различные варианты и обсуждаем их с нашими партнерами в регионе, а также внутри американского правительства”, – отметил он в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга.

Миллер также подчеркнул, что в настоящее время американские власти проводят процесс планирования своей политики по этому вопросу, чтобы определить наилучший путь к продвижению инициативы по созданию палестинского государства.

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