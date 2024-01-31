У Вашингтона нет альтернатив военной помощи Киеву (видео)

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Американская администрация не видит альтернатив законопроекту о дальнейших бюджетных ассигнованиях для оказания помощи Украине. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

На вопрос о том, есть ли в вопросе оказания помощи Киеву какие-либо альтернативы указанному законопроекту, Кирби ответил отрицательно. Запрос на дополнительные бюджетные ассигнования – «это то, что нужно» американской администрации, подчеркнул представитель Белого дома. «Он был тщательно выверен, мы подошли к нему осмысленно в результате обсуждения с нашими украинскими коллегами», – заявил Кирби, подчеркнув, что у США к настоящему моменту не осталось средств на оказание помощи Киеву.

