Генсек Межпарламентского союза: Председательство Азербайджана усилило активность ДН

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Движение неприсоединения (ДН) стало более активной организацией благодаря председательству Азербайджана, его позиции в системе международных отношений укрепились.

Об этом заявил генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Баку.

«Движение неприсоединения не было активной организацией. Однако благодаря председательству Азербайджана усилилась активность, позиции ДН в системе международных отношений укрепились», – приводит «Репорт» его слова.

Чунгонг высоко оценил реализацию идеи парламентской сети Движения неприсоединения, и отметил важную роль ДН в мире. Он также подчеркнул, что Межпарламентский союз готов оказать любую поддержку деятельности парламентской сети ДН.