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Суд ООН подтвердил меньшую часть обвинений Украины против России

Суд ООН подтвердил меньшую часть обвинений Украины против России

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) сегодня, 31 января, признал нарушения со стороны России определенных частей Конвенции о запрещении финансирования терроризма. Соответствующее решение в Гааге объявлено по делу по иску Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

В международном суде заявили, что РФ, в частности, не проводила расследование финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украине в 2014 году.

При этом в зачитанном главой суда Джоан Доногью решении не было указано о назначении компенсации, о чем говорилось в требованиях украинской стороны в иске.

Кроме того, суд в Гааге не стал выносить конкретное решение по вероятной ответственности РФ за сбыт самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года.

Таким образом, суд ООН сегодня подтвердил меньшую часть обвинений со стороны украинской стороны в Россию по делу о финансировании терроризма.

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