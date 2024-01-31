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Ливни привели к обрушению фрагмента плотины в дельте Куры (фото)

Ливни привели к обрушению фрагмента плотины в дельте Куры (фото)

В дельте Бала Куры, впадающей в море на территории Нефтчалинского района, под давлением воды обрушилась часть водопереливной плотины.

Причиной обрушения плотины в дельте Бала Куры стали проливные дожди, уточняет «Азертадж». Так, во время подъема уровня воды в обоих притоках реки Кура, впадающих в море, на правом берегу плотины в дельте притока, называемого Бала Кура, сорвалась часть скалы. Из-за обрушения этой плотины уровень воды в Куре также снизился. Если нынешняя ситуация сохранится, то есть вероятность возвращения потоков морской воды в реку.

По данным Управления оросительных систем, после того, как уровень воды в Бала Куре снизится, в этом районе будут проведены работы по восстановлению и укреплению плотины.

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