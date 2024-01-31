Уборщик бакинского аэропорта спрятал контрабандное золото в мусорном баке

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Сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресечена попытка незаконного провоза через таможенную границу большого количества золотых украшений.

Об этом сообщили в Управлении по прессе и связям с общественностью ГТК.

Согласно информации, два гражданина Азербайджанской Республики, прибывшие рейсом Стамбул-Баку, передали золотые украшения в 31 посылке лицу, проводившему уборку на санитарном узле перед пунктом паспортного контроля. Уборщик спрятал упомянутые золотые украшения в контейнере для мусора и салфетках.

В ходе осмотра контейнеров для мусора и салфеток были обнаружены золотые украшения общим весом 8 килограммов 400 граммов.

По факту ведется расследование.