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Израиль обнаружил в гумпомощи БАПОР взрывчатку

Израиль обнаружил в гумпомощи БАПОР взрывчатку

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила взрывчатку в сумках с гуманитарной помощью, отправленных в сектор Газа БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По информации канала, оружие было обнаружено в ходе рейда 7-й бригады ЦАХАЛ на юге сектора Газа.

«Солдаты обнаружили большое количество оружия, в том числе взрывные устройства, автоматы Калашникова, боеголовки для РПГ, оружейные магазины, СВУ, ручные гранаты и многое другое, в сумках БАПОР», — сообщили в израильской армии.

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