Москва предупредила Ереван в связи с НАТО (видео)

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Если кто-то хочет близости с НАТО, то надо понять, безопасно ли это.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, комментируя заявление спецпредставителя генсека НАТО.

Ранее спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина заявил в интервью «Арменпресс», что в альянсе очень воодушевлены сдвигом Армении в сторону блока во внешней и оборонной политике.

«Если кто-то хочет близости, то нужно понимать, безопасно ли это и к чему может привести», – цитирует Захарову «Спутник Армения».

По ее словам, многие государства оказались втянутыми в конфликты, утратили свою независимость, вынуждены были подчиниться чужой воле и не в состоянии отстаивать свои национальные интересы.

Как отметила российский дипломат, Армении нужно проанализировать все эти данные, открыть карту, посмотреть в каком регионе она находится и кем окружена.

«Нужно все это проанализировать и понять, в чем же заключаются национальные интересы самой Армении. Что ей выгодно? Что приносит краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную выгоду, и исходить из этого, а не из посулов, обещаний», – сказала официальный представитель МИД РФ.