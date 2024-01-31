В США выявили рекордное с послевоенного периода число заболевших сифилисом

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В 2022-м в США зафиксировано 207 тыс. случаев заражения сифилисом, такой уровень заболеваемости не фиксировался последние 70 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Последний раз более 200 тыс. случаев инфицирования было выявлено в 1950 году — 217 тыс., согласно инфографике Bloomberg. За последние 83 года пик пришелся на 1943-й с 575 тыс. заболевших, а минимум (31,6 тыс.) — на 2000 год. С этого момента заболеваемость неуклонно растет, по сравнению с 2021-м зафиксирован рост на 17%.

Агентство отмечает, что увеличение числа заражений в США происходит на фоне сокращения финансирования местных учреждений здравоохранения и роста распространения инфекции из-за увеличения употребления наркотиков и незащищенного секса.

В прошлом году Минздрав США создал целевую группу по борьбе с сифилисом для расширения тестирования и лечения заболевания.