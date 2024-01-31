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Захарова оценила желание Еревана подписать с Баку пакт о ненападении

Захарова оценила желание Еревана подписать с Баку пакт о ненападении

Россия считает наилучшей гарантией установления стабильности и устойчивого долгосрочного мира на Южном Кавказе скорейшее возобновление реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были заключены в период 2020-2022 гг.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение Еревана о подписании пакта о ненападении.

«Это безальтернативная дорожная карта примирения Баку и Еревана и она включает в том числе и выработку мирного договора», – цитирует Захарову «Спутник Армения»/

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