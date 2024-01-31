Баку ответил спикеру Палаты депутатов парламента Чехии |
Французы планируют совместно с Арменией производить оружие |
Москва предупредила Ереван в связи с НАТО (видео) |
Германия и США выступили против приглашения Украины в НАТО на ближайшем саммите |
В Азербайджане утверждена плата за утилизацию автомобилей при прохождении техосмотра |
Лео Николян рассказал, как Франция «пустила в расход» своего гражданина ради шпионажа в Азербайджане |
В Украине рассказали, как за счет помощи от Азербайджана укрепили энергетическую безопасность |
Азербайджан на «Евровидении» выступит во второй части первого полуфинала (видео) |
Исполняется 140 лет со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде |
Главное Экономика

Глава ЦБА заявил, что доллары старого и нового образца принимаютcя без проблем

Глава ЦБА заявил, что доллары старого и нового образца принимаютcя без проблем

В Азербайджане доллары США старого и нового образца находятся в обращении, их принимают без каких-либо проблем.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

«На нашем рынке старые и новые доллары США классифицируются по цвету бумаги и году выпуска. Однако, эта валюта, эмитированная до или после 2006 года, находится в обращении, проблем с ее приемом при обменных операциях нет.

Кто-то поднял этот вопрос, и граждане не покупают старые доллары в банках. В результате, оставшиеся доллары старого образца банки отправляют за границу и заказывают новые, за что платят определенную комиссию», – добавил Талех Кязымов.

Теги:
Из этой рубрики
Глава ЦБА заявил, что доллары старого и нового образца принимаютcя без проблем
Экономика

Глава ЦБА заявил, что доллары старого и нового образца принимаютcя без проблем

2024/01/31, 14:54
Азербайджан нарастил золотодобычу
Экономика

Азербайджан нарастил золотодобычу

2024/01/31, 00:47
Подписан Меморандум о взаимопонимании с Исламским банком развития (фото)
Экономика

Подписан Меморандум о взаимопонимании с Исламским банком развития (фото)

2024/01/30, 19:22
Азербайджан готовит продажу акций ABB, структур SOCAR, BakTelecom, AzTelekom и других госкомпаний
Экономика

Азербайджан готовит продажу акций ABB, структур SOCAR, BakTelecom, AzTelekom и других госкомпаний

2024/01/30, 14:10
Сын Вагита Алекперова займется утилизацией шин
Экономика

Сын Вагита Алекперова займется утилизацией шин

2024/01/30, 00:45
Азербайджан планирует открытие торговых домов в Китае
Экономика

Азербайджан планирует открытие торговых домов в Китае

2024/01/30, 00:10
Эльнур Солтанов стал исполнительным директором COP29
Экономика

Эльнур Солтанов стал исполнительным директором COP29

2024/01/29, 22:39
Армянская авиакомпания вынуждена приостановить полеты
Экономика

Армянская авиакомпания вынуждена приостановить полеты

2024/01/29, 22:01
ЕС выделит €10 млрд на развитие Транскаспийского маршрута
Экономика

ЕС выделит €10 млрд на развитие Транскаспийского маршрута

2024/01/29, 21:27