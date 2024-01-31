Песков заявил, что Россия считает учения НАТО угрозой и принимает меры

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Россия считает угрозой начавшиеся в Европе военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что альянс создавался для конфронтации с Москвой, поэтому РФ принимает необходимые меры, передает ТАСС.

Учения Steadfast Defender 2024 стали крупнейшими с окончания холодной войны. В них принимают участие около 90 тыс. военнослужащих стран альянса и претендующей на членство в организации Швеции.

По словам Пескова, Россия «однозначно воспринимает» учения НАТО как угрозу, поскольку «НАТО – это инструмент конфронтации»: альянс таким образом «задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент Соединенными Штатами».

«Это угроза для нас, так мы к этому и относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются – тем более на фоне того, как альянс, не переставая, на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам», – подчеркнул Песков.

Маневры НАТО продолжатся до мая. В ходе учений будут отрабатываться приведение войск в боевую готовность, подготовка и оперативная переброска подразделений. В апреле будут также проводиться совместные учения Нидерландов и Германии, на которых также будет отрабатываться быстрое перемещение крупных армейских соединений.