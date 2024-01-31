Китай не откажется от поддержки России несмотря на давление США

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Китай не откажется от поддержки России по украинскому вопросу, вопреки давлению США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Оказали вам поддержку на счет украинского вопроса – несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству», – сказал Дун Цзюнь.

Он отметил, что в последние годы США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию, в Китае это понимают и стараются оказать РФ решительную поддержку.

«Как две важнейшие и ключевые силы в мире, мы должны решительно ответить на глобальные вызовы», – подчеркнул китайский военачальник.

Переговоры министров обороны РФ и КНР прошли в режиме видеоконференцсвязи.