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Китай не откажется от поддержки России несмотря на давление США

Китай не откажется от поддержки России несмотря на давление США

Китай не откажется от поддержки России по украинскому вопросу, вопреки давлению США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Оказали вам поддержку на счет украинского вопроса – несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству», – сказал Дун Цзюнь.

Он отметил, что в последние годы США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию, в Китае это понимают и стараются оказать РФ решительную поддержку.

«Как две важнейшие и ключевые силы в мире, мы должны решительно ответить на глобальные вызовы», – подчеркнул китайский военачальник.

Переговоры министров обороны РФ и КНР прошли в режиме видеоконференцсвязи.

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