Погода в Азербайджане на 1 февраля

149 Просмотров

1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный.

Как сообщает со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха составит ночью 1-3° тепла, днем 5-8° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью в некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.