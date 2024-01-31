Чем «обеспокоил» Захарову юбилей Расулзаде?

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Висят ли в кабинетах российских дипломатов карты мира, изданные… если и не в прошлом году, то хотя бы лет 20 назад? Вопрос далеко не праздный, и об этом напомнил очередной диалог на традиционном брифинге официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По имеющимся у Minval сведениям, армянский журналист решил задать госпоже Захаровой вопрос, как это Азербайджан посмел отмечать юбилей Мамеда Эмина Расулзаде. Явно вдохновившись при этом доносом Константина Затулина от имени его «Лазаревского клуба» и «Института стран СНГ». На что споуксвумен МИД РФ ответила: «Мы довели до азербайджанской стороны наши оценки на этот счет. И находимся с ними в контакте». Была, очевидно, уверена, что выдала дипломатичный и «сбалансированный» ответ. Но…

Не станем интересоваться, какую именно «позицию» занимает здесь Россия и с кем МИД «в контакте». Воздержимся от разъяснений, что никаким «создателем азербайджанского легиона вермахта» не был. Есть куда более важные аспекты.

Вынуждены напомнить: принцип невмешательства в чужие внутренние дела – это основа дипломатии и цивилизованного поведения на международной арене. А Азербайджан, напомним, суверенное государство. СССР распался более 30 лет назад, и это достаточное время, чтобы на Смоленской площади усвоили: изучать свою историю и чтить своих великих деятелей наша страна имеет право без оглядки на внешнее, в данном случае российское, мнение. И то, что Захаровой искренне казалось «сбалансированным ответом», на самом деле представляло собой открытое вмешательство во внутренние дела Азербайджана со всеми вытекающими. Так что МИД РФ самое время «войти в контакт» с теми, кто: подберем вежливую формулировку, призовет к порядку господина Затулина вместе с его «Лазаревским клубом» и «Институтом стран СНГ». Или по крайней мере поменьше слушать доносчиков из этой «тусовки» и не пытаться изобретать сбалансированные заявления с учетом их кляуз.

Другой вопрос — чествование реальных военных преступников типа Гарегина Нжде, заместителя командира армянского легиона вермахта и агента СД, организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. Этому деятелю в Ереване установлен памятник, перед которым совсем недавно состоялся неофашистский шабаш. При этом решение Нюрнбергского трибунала дает все основания для международной реакции на культ Нжде. Но…мы не припомним вызовов в МИД посла Армении и грозных нот.

И как тогда понимать, что в случае с юбилеем Расулзаде МИД РФ «доводит до сведения свою позицию» и «находится в контакте», то есть ожидает от Баку каких-то действий? На Смоленской площади настолько плохо не только с историей, но и с современной политической географией?

И это уже куда серьезнее, чем личные пробелы в знаниях отдельно взятых дипломатов. Потому как речь идет о выражении официальной позиции России. Со всеми последствиями и всей положенной ответственностью.

Нурани, обозреватель